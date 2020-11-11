

الرياض 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

اختتمت اليوم, دورة الاتصال الفعّال في عصر الإعلام الرقمي، التي نظمتها الجامعة

وتطرقت الدورة لعدة محاور على مدى يومين وهي: مبادئ التخطيط للاتصال الإستراتيجي، وفنون إدارة الإعلام الرقمي، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمراقبة السمعة المؤسسية، وإستراتيجيات إدارة الأزمات الإعلامية.

يذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها معهد البحوث والدراسات بالجامعة السعودية الإلكترونية، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع.

// انتهى //

22:15ت م

0225



الرياض 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واساختتمت اليوم, دورة الاتصال الفعّال في عصر الإعلام الرقمي، التي نظمتها الجامعة السعودية الإلكترونية، وقدمها عبر تقنية الاتصال المرئي أستاذ الإعلام المساعد ورئيس قسم الإعلام الإلكتروني بالجامعة الدكتور شاكر الذيابي.وتطرقت الدورة لعدة محاور على مدى يومين وهي: مبادئ التخطيط للاتصال الإستراتيجي، وفنون إدارة الإعلام الرقمي، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمراقبة السمعة المؤسسية، وإستراتيجيات إدارة الأزمات الإعلامية.يذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها معهد البحوث والدراسات بالجامعة السعودية الإلكترونية، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع.// انتهى //22:15ت م0225

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام دورة الاتصال الفعّال في عصر الإعلام الرقمي بالجامعة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.