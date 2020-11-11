السعودية اليوم / لبنان تسجل 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1922 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 54869، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 763 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة .

// انتهى //

21:45ت م

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بيروت 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 98829 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 54869، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 763 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة .// انتهى //21:45ت م0223

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