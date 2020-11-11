السعودية | منظمة التعاون الإسلامي تستنكر حادثة الاعتداء الفاشل والجبان في جدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 9:06 مساءً, 11 نوفمبر 2020 م المناطق - واس استنكرت منظمة التعاون الإسلامي حادثة الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في أثناء حضور القنصل الفرنسي مناسبة بمحافظة جدة.

وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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