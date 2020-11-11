شكرا لقرائتكم خبر عن " التعاون الإسلامي" : حادث جدة "فاشل وجبان" والان نبدء بالتفاصيل

استنكرت منظمة التعاون الإسلامي حادثة الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في أثناء حضور القنصل الفرنسي مناسبة بمحافظة جدة. وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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