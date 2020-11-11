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2020-11-11 قوات التحالف تعترض زورقين حوثيين مفخخين جنوب البحر الأحمر متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه تم اعتراض زورقين حوثيين مفخخين جنوب البحر الأحمر. Advertisements وأعلن التحالف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت الزورقين المفخخين من الحديدة. وأكد تحالف دعم الشرعية استمرار تنفيذ الإجراءات الصارمة لتدمير كل ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.



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