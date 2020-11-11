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تحذير من خطورة تناول الأيس كريم يوميًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من خطورة تناول الآيس كريم بشكل يومي، مشيرًا إلى إضراره على الصحة.
وقال النمر: إن “تناول الأيس كريم “يوميًّا” يرفع الكلسترول؛ لأن أنواع الأيس كريم “المشهورة” دوليًّا تحتوي 16% دهون (وفيها دهون مشبعة) 12% سكريات، وعالية السعرات الحرارية”.
وتابع: “استمتع بتناول الأيس كريم بشرط أن تحسب ذلك في مجموع الدهون والسعرات الحرارية في نظامك الغذائي ذلك اليوم”.
وينصح الأطباء بعدم تناوله لمن يعانون من التهابات في الحلق؛ لأنه عامل مساعد على حدوث الالتهابات إذا كان الشخص مصابًا في الأساس.
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