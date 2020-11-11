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رد دعوى أب طالب بعدم النفقة على ابنته لبلوغها 18 عامًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة العدل، عن صدور حكم برد دعوى أب طالب بعدم النفقة على ابنته لبلوغها 18 عامًا.
وكان الأب قد تقدم بدعوى على ابنته يطالب بالحكم له بعدم النفقة عليها لبلوغها سن الـ18 عاما، وأنها تستطيع العمل، وذلك بعد صدور حكم سابق عليه يقضي بإلزامه بالنفقة.
أكد عدم استطاعته النفقة عليها لظروفه المادية.
وذكرت الفتاة أنها لم تبلغ سن الـ18 حتى الآن، وليست مستعدة للعمل ولا مانع لديها من العيش مع والدها؛ لكونها تعيش مع والدتها المطلقة.
وذكر الأب أن دعواه إسقاط النفقة وليست حضانة. ولا تستطيع الفتاة العيش معه لأنه متزوج. إلا إذا تنازلت والدتها عن حضانة جميع أولاده، مع إسقاط حكم النفقة السابق.
وجاء في حيثيات الحكم ما يلي:
- المدعى عليها مستعدة للعيش مع والدها لكنه رفض ضم ابنته.
- على المرء نفقة أولاده الذين لا مال لهم. ولا يستطيعون العمل.
- نفقة البنت واجبة على والدها حتى تتزوج ولا يلزمها العمل للنفقة على الحكم.
وردت المحكمة دعوى الأب المدعي في طلبه إسقاط نفقة ابنته. لما أشارت إليه من أسباب.
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