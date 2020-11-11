2020-11-11

مشعل بن ماجد يزور المصابين في حادثة الاعتداء بجدة ويطمئن عليهما

متابعات الخليج 365 - واس

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اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة على صحة المصابيْن في حادثة الاعتداء الفاشل والجبان التي وقعت في وقت سابق اليوم بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لهما مساء اليوم في أحد مستشفيات جدة حيث يتلقيان الرعاية الطبية الكاملة.



