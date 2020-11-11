2020-11-11

فيديو.. وكيل وزارة الصحة: نتوقع الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية العام

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد د. عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة، أن المملكة العربية السعودية ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا.

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وأضاف عسيري، خلال لقائه مع قناة السعودية، أنه من المتوقع الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري.

وتحدث وكيل وزارة الصحة د. عبدالله عسيري خلال اللقاء عن جهود وزارة الصحة في احتواء فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق، عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (394) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (421) حالة.

وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (351849) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (338702) حالة.

