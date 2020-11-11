2020-11-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، مساء اليوم الأربعاء، ضبط 10 مخالفين بحوزتهم (22.8) طن من الحطب المحلي المعد للبيع.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط المخالفين بحي الجنادرية في مدينة الرياض.

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وفي وقت سابق، أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة عدد من المخالفين والمركبات المستخدمة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المالكي، متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الالكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين بالالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.



