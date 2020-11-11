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أم القرى تنشر أبرز تعديلات قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة
ألا تقل سنوات خبرة المتعاقد معه عن أربع سنوات
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت الجريدة الرسمية “جريدة أم القرى”، أبرز التعديلات في قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة.
وجاءت التعديلات في قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة كالتالي:
– ألا تقل سنوات خبرة المتعاقد معه عن أربع سنوات بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلًا أعلى.
– يجوز للطرف الأول- متى رأى ذلك مناسبًا- منح الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء لا تزيد نسبتها على (10%) من الأجر الأساسي، بشرط ألا يقل تقديره في تقويم الأداء عن (جيد)
– إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم إشعار إنهاء العقد أو عدم تجديده، فإنه يترتب على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويضًا يعادل أجر (ستين) يومًا، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة الخامسة عشرة من العقد
– ألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على (5%) من الأجر الأساس- بناء على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة بناء على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، وقواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، ما نسبته (30%) ممن تجدد عقودهم لدى الجهة وفقًا لأي من تلك القواعد، في تلك السنة المالية.
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