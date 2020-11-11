شكرا لقرائتكم خبر حملة لإزالة البركسات من شوارع عمرة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة متمثلة في بلدية العمرة الفرعية 5 بركسات مخالفة في مواقع مختلفة داخل الأحياء السكنية.

وأوضحت البلدية في بيانها أمس أنها تواصل حملة إزالة البركسات المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالأمانة.

من جانب آخر صادرت بلدية العزيزية الفرعية أدوات وبراميل مستخدمة في غسيل السيارات بالشوارع ضمن حملة مكافحة ظاهرة الغسيل العشوائي للسيارات.

وشددت البلدية على مواصلة الجولات الميدانية، في المواقع التي يوجد فيها المخالفون ومصادرة وإتلاف الأدوات والبراميل المستخدمة في غسيل السيارات.

إلى ذلك استعرض الفريق الفني المشترك بين وكالة التشييد والصيانة ومكتب إدارة المشاريع PMO بالأمانة خلال اجتماعه الدوري عددا من المشاريع الجاري تنفيذها والمتعثرة.

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وناقش الفريق خلال الاجتماع سير الأعمال ووضع الحلول الفنية لمعالجة المعوقات.

من جهة أخرى أزالت بلدية الشرائع الفرعية 14 حظيرة مخالفة للإبل والأغنام.

وأكدت البلدية أنها تواصل جهودها في إحكام الرقابة والمتابعة للحظائر العشوائية المخالفة وما تسببه من ظاهرة التشوه البصري.