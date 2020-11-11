ضبط 7 أطنان بصل فاسد في سوق الخضار المركزي بالدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة الشرقية 7 أطنان من البصل الفاسد خلال جولة رقابية استهدفت سوق الخضار المركزي بالدمام.

وأكدت الأمانة على أنه جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، مشيرة إلى أنها رفعت خلال الفترة الماضية وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة صحية وغذاء آمن للمتسوقين.

وشددت على استمرار الجولات التفتيشية لإحكام الرقابة على الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية.

من جهة أخرى أزالت الأمانة 224 معدة وشاحنة من شوارع محافظة الجبيل، شملت شارع المدينة المنورة وشارع الملك فهد، والتي كانت تعد أحد مشوهات المظهر العام، وأزالت 1200 م من الكتابات والملصقات المشوهة، و55 لوحة من اللوحات الإعلانية المخالفة والمشوهة للمظهر العام، إلى جانب معالجة وضع الباعة الجائلين.

كما أزالت أنقاض بناء ومخلفات مجهولة المصدر، إضافة إلى إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء والنظافة بشكل عام.

وأشارت إلى أن حملة إزالة مشوهات المظهر العام تهدف إلى معالجة عناصر التشوه البصري، المتمثلة في اللوحات الدعائية

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المخالفة والكتابات والملصقات، ومخلفات البناء والهدم، بالإضافة إلى السيارات التالفة والمهملة، وحفر الشوارع والأرصفة المتهالكة.

إلى ذلك ترأس أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أمس اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لجائزة الأمين للتميز، التي تنظمها إدارة الجودة والتميز المؤسسي بالأمانة، بحضور وكلاء الأمين والوكلاء المساعدين وعدد من قيادات الأمانة أعضاء الجائزة، واستشاريي الجائزة من منسوبي معهد الإدارة العامة.

وأوضح الجبير أن الجائزة تهدف إلى تطوير خدمات تطبيق الجودة والتميز المؤسسي والوظيفي وخلق بيئة تنافسية، في الإخلاص والإبداع والابتكار، مما سينعكس على مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع البلدي بشكل عام ومدى رضا المستفيدين عن أداء هذه الخدمات، وبناء إطار عمل مؤسسي لتحسين مستوى الخدمات وعملية تقديمها والارتقاء بآليات ووسائل تقديم هذه الخدمات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما تهدف إلى تطوير آليات وأنظمة التعامل مع متلقي الخدمة مثل التعامل مع شكاوى ومتلقي الخدمة واقتراحاتهم وقياس درجة الرضا عن الخدمات وتحديد احتياجاتهم، وتفعيل وسائل الاتصال والتواصل مع متلقيها والعمل على تحسينها.

من أعمال الصيانة والإزالة: