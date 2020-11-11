394 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 421 حالة

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وأوضحت الصحة في بيانها أن نسبة حالات التعافي بلغت 96.26%، لافتة إلى أنه أجري 62922 فحصا مخبريا جديدا.ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات.
351,849 إجمالي الحالات
338,702 المتعافون
7557 الحالات النشطة
5590 الوفيات
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