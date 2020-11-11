إصابة موظف بالقنصلية اليونانية ورجل أمن في حادثة اعتداء جبان بجدة

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وأوضح المتحدث الإعلامي لإمارة المنطقة سلطان الدوسري، في بيان أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة، وشرعت بالتحقيقات في ذلك، ولا تزال الحادثة محل المتابعة الأمنية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة صباح أمس حادثة اعتداء فاشل وجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي مناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.وأوضح المتحدث الإعلامي لإمارة المنطقة سلطان الدوسري، في بيان أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة، وشرعت بالتحقيقات في ذلك، ولا تزال الحادثة محل المتابعة الأمنية.

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