3 حدائق جديدة تزيد مسطحات جدة الخضراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحسين الصورة الجمالية وزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية بمحافظة جدة تنفذ الأمانة ثلاث حدائق في أحياء الفضيلة، والرياض، والريان، على مساحة تقدر بـ30,431 م2، ضمن مشروعات تحسين جودة الحياة في عروس البحر الأحمر، تزامنا مع أعمال التطوير الجارية في حديقة الأمير ماجد بحي الربوة بمساحة 120م2. وفي جنوب جدة تنفذ الأمانة حديقتين، ستشكلان متنفسا للأهالي بمختلف فئاتهم بمن فيهم أصحاب الإعاقة، وتضمن تخطيطها ملاعب رياضية ومسارات للمشاة وأخرى للدراجات وألعاب أطفال وغيرها من المرافق. وفي شرق جدة تنفذ الأمانة حديقة تستهدف جميع الشرائح، وتضم جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة ومسارا للمشاة ومسارا للدراجات، إلى جانب ألعاب رياضية وألعاب أطفال، كما تسعى الأمانة إلى رفع مستوى جودة الحياة والرفاهية في الأحياء السكنية وتشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والفعاليات الترفيهية وتعزيز الأنشطة وفي شرق جدة تنفذ الأمانة حديقة تستهدف جميع الشرائح، وتضم جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة ومسارا للمشاة ومسارا للدراجات، إلى جانب ألعاب رياضية وألعاب أطفال، كما تسعى الأمانة إلى رفع مستوى جودة الحياة والرفاهية في الأحياء السكنية وتشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والفعاليات الترفيهية وتعزيز الأنشطة الرياضية من جهة أخرى رصدت أمانة محافظة جدة 79 مخالفة على أنشطة متنوعة ومبان قيد الإنشاء، إلى جانب إشعار 232 منشأة تجارية في نطاق بلدية الجنوب الفرعية. وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت خلال الأسبوع الحالي 36 زيارة رقابية، أسفرت عن مخالفة 47 محلا تجاريا، وتوجيه إشعارات أخرى لـ232 محلا تجاريا، فيما شملت مراقبة المباني والتعديات، حيث تم إشعار 36 موقعا مخالفا لاشتراطات البناء، فيما أزالت 43 حظيرة أغنام مخالفة، لمكافحة الظواهر السلبية.

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