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محمد بن مسعود - الدمام - استأنف مجموعة من لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تدريباتهم، وذلك بعد الراحة التي منحهم إياها الجهاز الفني؛ نظير توقف المنافسات.
وقد احتضن ملعب الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز "الملعب الرديف" بمقر النادي التدريبات؛ نظير انشغال الملعب الرئيس بالزراعة الشتوية.
حيث فرض الجهاز الفني تدريبات لياقية باستخدام الكرة، تلاها تطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب، ويؤدي جميع اللاعبين مرانًا اعتياديًّا مساء يوم غد الخميس؛ استعداداً لاستئناف المنافسات.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 09:26 PM
استأنف مجموعة من لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تدريباتهم، وذلك بعد الراحة التي منحهم إياها الجهاز الفني؛ نظير توقف المنافسات.
وقد احتضن ملعب الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز "الملعب الرديف" بمقر النادي التدريبات؛ نظير انشغال الملعب الرئيس بالزراعة الشتوية.
حيث فرض الجهاز الفني تدريبات لياقية باستخدام الكرة، تلاها تطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب، ويؤدي جميع اللاعبين مرانًا اعتياديًّا مساء يوم غد الخميس؛ استعداداً لاستئناف المنافسات.
، الهلال يعاود الركض بعد الراحة بتدريبات تكتيكية ومناورة ،
المصدر : الخليج 365
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