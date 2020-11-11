محمد بن مسعود - الدمام - دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن معاشي بن عاصي الظفيري حملة تشجير ‏الجوامع والمساجد ‏‏لزيادة الغطاء النباتي بها. وقال "الظفيري" إن الحملة تستهدف أيضًا ترشيد المياه ورفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للمياه الرمادية بالمساجد، راجيًا أن تعود هذه الاتفاقية بالنفع والفائدة لتحقيق الأهداف والرؤى التي تخدم الوطن والمواطن. Advertisements ، "المطيري" يُدشن حملة تشجير الجوامع بحفر الباطن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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