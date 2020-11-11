محمد بن مسعود - الدمام - لن يغير نتيجة انتخابات 3 نوفمبر توقعت شركة "إديسون ريسيرتش" يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ألاسكا.

ولفتت "إديسون ريسيرتش" إلى أن منح أصوات الهيئة الانتخابية الثلاثة في ألاسكا لترامب لن يغير نتيجة انتخابات 3 نوفمبر.

ولم يتنازل ترامب عن الانتخابات الرئاسية بعد أربعة أيام من إعلان شركة "إديسون ريسيرتش" أن منافسه الديموقراطي جو بايدن قد تجاوز عدد أصوات الهيئة الانتخابية البالغ 270 اللازمة لتولي الرئاسة. ترامب يفوز بولاية ألاسكا رغم خسارته أمام بايدن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-11 توقعت شركة "إديسون ريسيرتش" يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ألاسكا.

ولفتت "إديسون ريسيرتش" إلى أن منح أصوات الهيئة الانتخابية الثلاثة في ألاسكا لترامب لن يغير نتيجة انتخابات 3 نوفمبر.

ولم يتنازل ترامب عن الانتخابات الرئاسية بعد أربعة أيام من إعلان شركة "إديسون ريسيرتش" أن منافسه الديموقراطي جو بايدن قد تجاوز عدد أصوات الهيئة الانتخابية البالغ 270 اللازمة لتولي الرئاسة. Advertisements 11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 06:57 PM لن يغير نتيجة انتخابات 3 نوفمبر لن يغير نتيجة انتخابات 3 نوفمبر توقعت شركة "إديسون ريسيرتش" يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ألاسكا.

ولفتت "إديسون ريسيرتش" إلى أن منح أصوات الهيئة الانتخابية الثلاثة في ألاسكا لترامب لن يغير نتيجة انتخابات 3 نوفمبر.

ولم يتنازل ترامب عن الانتخابات الرئاسية بعد أربعة أيام من إعلان شركة "إديسون ريسيرتش" أن منافسه الديموقراطي جو بايدن قد تجاوز عدد أصوات الهيئة الانتخابية البالغ 270 اللازمة لتولي الرئاسة. ، ترامب يفوز بولاية ألاسكا رغم خسارته أمام بايدن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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