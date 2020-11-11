شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. جورج بوش يرتدي البشت والشماع في حضرة الملك عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة للملك عبدالله بن عبدالعزيز " ولي العهد آنذاك "-رحمه الله- مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور في " روضة خريم " شمال الرياض. أظهرت صورة تاريخية نادرة للملك عبدالله بن عبدالعزيز " ولي العهد آنذاك "-رحمه الله- مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور في " روضة خريم " شمال الرياض. وتعود الصورة لعام ١٤١٢هـ " ١٩٩١م "، حيث حظيت بتفاعل لافت من قبل المواطنين. وبدا الملك عبدالله وبجواره الرئيس الأمريكي مرتدياً البشت والشماغ، وعلى يساره يقف رئيس الوزراء البريطاني مرتدياً البشت ويحتسي كوباً من الشاي.

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