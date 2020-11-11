شكرا لمتابعة خبر عن أبرز التعديلات في قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت جريدة أم القرى، التعديلات المقررة على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بالأمس.

ووافق مجلس الوزراء على القرار رقم 181 والذي اشتمل على تعديل في قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة .

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وجاءت أبرز التعديلات كالتالي: ( إضافة فقرة : ألا تقل سنوات خبرته عن 4 سنوات بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلًا أعلى).

وتعديل فقرة : يجوز للطرف الأول منح الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء لا تزيد نسبتها على 10% من الأجر الأساسي، بشرط ألا يقل تقديره في تقويم الأداء عن جيد.

وفيما يخص نسبة العلاوة جاء التعديل كالتالي: "ألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على 5% من الأجر الأساس - بناءً على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة أو قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزرات والوكلاء المساعدين - ما نسبته 30% ممن تجدد عقودهم لدى الجهة وفقًا لأي من تلك القواعد في تلك السنة المالية".