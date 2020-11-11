شكرا لمتابعة خبر عن القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 2.8 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم (10) مخالفين من بائعي الحطب المحلي، (ثلاثة مواطنين وسبعة مقيمين) بحوزتهم (22,8) طناً من الحطب المحلي الذي تم عرضه للبيع بحي الجنادرية في مدينة الرياض باستخدام 9 مركبات، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وذلك ضمن الحملة التي تقوم بها القوات لتطبيق التعليمات بهذا الشأن.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تمت إحالة المخالفين والمركبات المستخدمة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المالكي متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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وأهاب بالمواطنين والمقيمين للالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.