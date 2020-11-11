شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يحذر من خطورة تناول "الآيس كريم" يوميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، من خطورة تناول الآيس كريم بشكل يومي ، مشيرًا إلى إضراره على الصحة.

وقال "النمر": "تناول الايسكريم "يومياً" يرفع الكلسترول لأن انواع الايس كريم "المشهوره" دولياً تحتوي١٦% دهون (وفيها دهون مشبعة) ١٢% سكريات، وعالية السعرات الحرارية".

وتابع : "فاستمتع به بشرط أن تحسب ذلك في مجموع الدهون والسعرات الحراريه في نظامك الغذائي ذلك اليوم".

يذكر أن تناول الآيس كريم في الشتاء بشكل خاص يؤدي لأضرار أخرى؛ حيث الأطباء بعدم تناوله لمن يعانون من التهابات في الحلق لأنه عامل مساعد على حدوث الالتهابات إذا كان الشخص مصاب في الأساس، كما أن معظم الناس عُرضة للإصابة بسبب التقلبات الجوية.