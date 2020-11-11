شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق عقبة "حزنه" احترازيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):أعلنت الإدارة العامة للمرور في منطقة الباحة، عن إغلاق عقبة حزنه احترازيّاً بعد أن شهدت هطول أمطاراً غزيرة.
ويأتي ذلك حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق، وحيث ستتم إعادة فتحها حال التأكد من عدم وجود معوقات وضمان سلامة مستخدمي الطريق.
ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق.
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