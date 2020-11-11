وزارة النقل تتعقب مخالفي إجراءات مواجهة كورونا

تواصل وزارة النقل جولاتها الميدانية للمنشآت العامة والخاصة التي تشرف عليها، للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية والصحية، والتشديد على ضرورة الالتزام بالاحترازات في جميع مرافق المنظومة، وإيقاع العقوبات على المخالفين للمساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا، ضمن مهام الوزارة التي تحرص على تطبيقها بشكل فعلي في إطار العودة بحذر.

وتأتي الجولات تماشيًّا مع تعليمات الجهات الرسمية بقيام الجهات وفقًا لأدوارها ومهامها الإشرافية ونطاقها الجغرافي بضبط المخالفين، حيث تقوم لجان مختلفة من منظومة النقل بجولات ميدانية متعددة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك تأكيدًا لما يتضمنه دليل ضبط المخالفات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا وضمان رصد المخالفات وإيقاع العقوبات على مرتكبيها.

وشملت الجولات عددًا من المطارات ومحطة السكك الحديد بالرياض والشرقية، إضافة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء جدة الإسلامي، وعددًا من مكاتب تأجير السيارات والمقار الأخرى لفروع ومرافق جهات منظومة النقل.

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وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، إن هذه الجولات تأتي ضمن العديد من الأعمال والجهود التي تبذلها المملكة بجميع قطاعاتها للتصدي للفيروس، وفقًا للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الجهات ذات العلاقة والجهات الإشرافية، مفيدًا أن وزارة النقل تولي اهتمامًا بالغًا وتعكف على تجهيز مقار المنظومة بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات بهذا الصدد، وبما يضمن استمرار دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

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