الإمارات تدين حادث مقبرة جدة.. وتؤكد تضامنها مع المملكة

ينافي للقيم والمبادئ الدينية والإنسانية..
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، الاعتداء الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، مؤكدة تضامنها للمملكة العربية السعودية.
وفي بيان لها، أعربت الإمارات عن استنكارها لهذا العمل، مؤكدة أنه يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وكانت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبريطانيا، أعربت عن شكرها للمملكة العربية السعودية بشان جهودها حيال حادثة مقبرة جدة.
وقالت سفارات الدول الخمس بالمملكة، في بيان: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة مقبرة جدة وندعم السعودية في ملاحقة مرتكبيه.
وصرح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية باشرت، صباح اليوم الأربعاء، حادث اعتداء فاشل وجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.
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