ضبط السلاح المستخدم بالجريمة.. الإطاحة بمطلق النار على ممارس صحي بأحد مستشفيات سكاكا

أطاحت شرطة الجوف، اليوم الأربعاء، بمطلق النار على ممارس صحي في أحد المستشفيات بسكاكا.

وصرّح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر أقدم على إطلاق النار على ممارس صحي في مواقف أحد المستشفيات بمدينة سكاكا، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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