بقوة 4.6 درجات بمقياس ريختر ..

أكد لـ«عاجل» متحدث هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أن هزة الكويت لم تؤثر ولله الحمد على السعودية. ورصدت محطات الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية بقوة 4.6 درجات بمقياس ريختر، وعمقها 9 كيلومترات.

وضربت هزة أرضية‬، الكويت قبل ساعة بقوة 4.6 درجات من مقياس ريختر. وأعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، أن زلزال قوته 4.6 على مقياس ريختر في منطقة أم قدير على عمق 11 كم الساعة 5:58 مساءً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تكشف لـ«عاجل» تأثير زلزال الكويت على المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.