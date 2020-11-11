إمارة مكة : حادث الاعتداء الفاشل والجبان لا يزال محل المتابعة الأمنية

وسط تضامن عالمي مع المملكة..
أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن حادث الاعتداء الفاشل والجبان لا يزال محل المتابعة الأمنية.
وأعربت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبريطانيا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية بشان جهودها حيال حادثة مقبرة جدة.
كما أكدت عدد من الدول تضامنها مع المملكة، وإدانتها لهذا الحادث، منها دول مصر، والإمارات، والكويت.
من جانبها قالت سفارات الدول الخمس بالمملكة، في بيان: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة مقبرة جدة وندعم السعودية في ملاحقة مرتكبيه.
وكان المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، صرح بأن الجهات الأمنية باشرت، صباح اليوم الأربعاء، حادث اعتداء فاشل وجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.
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