يخالف جميع الأديان..
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها للحادث الإرهابي الجبان، الذي استهدف إحدى المقابر في مدينة جدة.
وأضافت الوزارة في بيان، أن هذه لأعمال التي تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين، تمثل صورًا بشعة للتطرف والغلو وتخالف كل الأديان السماوية والأعراف والقوانين المدنية، وشددت على تضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات حفاظا على أمنها واستقرارها.
وأعربت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبريطانيا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية بشان جهودها حيال حادثة مقبرة جدة.
وقالت سفارات الدول الخمس بالمملكة، في بيان: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة مقبرة جدة وندعم السعودية في ملاحقة مرتكبيه.
وصرح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية باشرت، صباح اليوم الأربعاء، حادث اعتداء فاشل وجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر أكدت تضامنها مع المملكة بكل إجراءاتها.. الكويت تدين حادث جدة: يمثل صورًا بشعة للتطرف والغلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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