أدانت الاعتداء الجبان بجدة.. البحرين: نقف صفًا واحدًا مع السعودية بكل إجراءات حماية أراضيها

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع بمقبرة لغير المسلمين في محافظة جدة.

وأعربت الوزارة، عن خالص تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين جراء هذا الاعتداء الآثم الجبان، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لبسط الأمن والاستقرار في أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وكان المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، صرَّح بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء فاشل وجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.

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وأعربت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبريطانيا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية بشان جهودها حيال حادثة مقبرة جدة، وقالت سفارات الدول الخمس بالمملكة، في بيان: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة مقبرة جدة وندعم السعودية في ملاحقة مرتكبيه.

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