ضبط شخص أطلق النار على ممارس صحي في سكاكا

صرّح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، أقدم على إطلاق النار على ممارس صحي في مواقف أحد المستشفيات بمدينة سكاكا، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
يذكر أن وزارة الصحة قد أكدت في وقت سابق أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا يعد جريمة يعاقب عليها النظام، بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.
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