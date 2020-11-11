تنظيف 50 ألف عبارة وجسر ونفق

نظفت وزارة النقل أكثر من 45 ألف عبارة لمجرى السيول، وأكثر من 5 آلاف جسر، و283 نفقا خلال 2020م، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطرق التابعة لها.

تأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها، من أجل ضمان استمرار أعمالها وفق خطتها التشغيلية لإنجاز جميع المشاريع، واستمرار أعمال الصيانة الدورية، ومواجهة التحديات والأزمات، وتعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، وللارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.