تنظيف 50 ألف عبارة وجسر ونفق

تأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها، من أجل ضمان استمرار أعمالها وفق خطتها التشغيلية لإنجاز جميع المشاريع، واستمرار أعمال الصيانة الدورية، ومواجهة التحديات والأزمات، وتعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، وللارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.
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