السعودية اليوم / محافظ ينبع يلتقي مدير السعودية اليوم الشؤون الحكومية بشركة أرامكو السعودية



ينبع 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة اليوم, مدير عام الشؤون الحكومية بشركة أرامكو

ورحب محافظ ينبع بالملحم, مثنياً على الدور الذي تقوم به شركة أرامكو السعودية لخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء ماتشهده المحافظة وما تحقق بها من تطور في جميع المجالات ودور شركة أرامكو وتعاونها في كثير من المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة بما يتعلق بجهود الشركة بمجال المسؤولية الاجتماعية.

// انتهى //

21:05ت م

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ينبع 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسالتقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة اليوم, مدير عام الشؤون الحكومية بشركة أرامكو السعودية خالد بن خليفة الملحم, بحضور مدير الشوؤن الحكومية بالمنطقة الغربية سليمان بن عبدالله الجارد.ورحب محافظ ينبع بالملحم, مثنياً على الدور الذي تقوم به شركة أرامكو السعودية لخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.وتناول اللقاء ماتشهده المحافظة وما تحقق بها من تطور في جميع المجالات ودور شركة أرامكو وتعاونها في كثير من المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة بما يتعلق بجهود الشركة بمجال المسؤولية الاجتماعية.// انتهى //21:05ت م0218

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