السعودية اليوم / المغرب تسجل 5461 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

سجلت المغرب 5461 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 81 حالة وفاة ، ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 4506 وفيات، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 221 ألفا و743 حالة.

// انتهى //

21:04ت م

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الرباط 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسسجلت المغرب 5461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 270 ألفا و626.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 81 حالة وفاة ، ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 4506 وفيات، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 221 ألفا و743 حالة.// انتهى //21:04ت م0217

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