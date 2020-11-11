

نجران 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

تفقد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني يرافقه مدير مكتب المحافظ طارق الزهراني وعدد من منسوبي المؤسسة اليوم، المنشآت التقنية بمنطقة نجران لمتابعة سير العملية التدريبية والتأكد من مدى جاهزية المباني والتجهيزات التدريبية ومستوى الإنجاز في المشاريع قيد الإنشاء.

واستهل الحوشاني والوفد المرافق له جولته التفقدية بزيارة مقر الكلية التقنية للبنين بنجران، حيث كان في استقبالهم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد بن أحمد آل جبار وعميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي الصقري وعدد من مسؤولي الكلية.

وشملت الجولة زيارة مشروع المبنى الجديد للكلية التقنية للبنات بنجران للاطلاع على مدى جاهزيته ومستوى الإنجاز به، وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس المعمول بها، مؤكداً تذليل الصعاب والعقبات التي تواجه المشروع في سبيل انتقال العملية التدريبية له في أقرب وقت ممكن.

// انتهى //

20:47ت م

0213





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب محافظ التدريب التقني والمهني يتفقد منشآت التدريب بمنطقة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.