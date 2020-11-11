

جدة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة على صحة المصابيْن في حادثة الاعتداء الفاشل والجبان التي وقعت في وقت سابق اليوم بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لهما مساء اليوم في إحدى مستشفيات جدة حيث يتلقيان الرعاية الطبية الكاملة.

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20:42ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يزور المصابين في حادثة الاعتداء بجدة ويطمئن عليهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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