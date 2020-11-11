السعودية اليوم / الجزائر تسجل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 811 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار اليوم أنه تم تسجيل وفاة 16 شخصاً متأثرين بـ"كوفيد-19" ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2093 وفاة, كما سجلت وزارة الصحة الجزائرية 354 حالة شفاء ليبلغ العدد الإجمالي 42980 حالة.

// انتهى //

19:55ت م

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الجزائر 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 64257 حالة.وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار اليوم أنه تم تسجيل وفاة 16 شخصاً متأثرين بـ"كوفيد-19" ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2093 وفاة, كما سجلت وزارة الصحة الجزائرية 354 حالة شفاء ليبلغ العدد الإجمالي 42980 حالة.// انتهى //19:55ت م0205

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