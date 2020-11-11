ثقافي / سمو أمير منطقة جازان يكرم الفائزين والفائزات بجائزة جازان للتفوق والإبداع



جيزان 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع مساء اليوم ، حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الرابعة عشرة، وذلك بفندق راديسون بلو في مدينة جيزان.

وتضمن حفل التكريم كلمة لأمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أكد فيها حرص سمو أمير المنطقة رئيس مجلس أمناء الجائزة ، على تطوير وتوسيع مجالات وفروع الجائزة التي بلغ عدد الفائزين بهذا العام ، ٢٦ فائزًا وفائزة من داخل الوطن وخارجه.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة جازان الفائزين والفائزات بالجائزة في عامه الحالي.

حضر الحفل ضيف الجائزة معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وعدد من المسؤولين.

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19:50ت م

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