السعودية | الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الجبان في مدينة جدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 8:10 مساءً, 11 نوفمبر 2020 م المناطق - واس أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الجبان في مدينة جدة الذي أدّى إلى إصابة عدد من الأبرياء.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الأعمال التي تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين تمثل صورا لبشاعة العنف والتطرف والغلو وتخالف جميع الأديان السماوية والأعراف والقوانين المدنية.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت التام وتأييدها للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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