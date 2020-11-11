السعودية | البحرين تدين الهجوم الجبان الذي وقع في محافظة جدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البحرين تدين الهجوم الجبان الذي وقع في محافظة جدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 54 ثانية - 8:05 مساءً, 11 نوفمبر 2020 م المناطق - واس أدانت مملكة البحرين بشدة العمل الجبان الذي وقع في محافظة جدة وأسفر عن إصابة شخصين.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لبسط الأمن والاستقرار في أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، معربةً عن خالص تمنياتها بالشفاء للمصابين جراء هذا الاعتداء الآثم الجبان.

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