السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية ألمانيا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية ألمانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 6:43 مساءً, 11 نوفمبر 2020 م المناطق_واس تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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