السعودية | الزميلة فضة عطيف ترزق بمولودها البكر”نايف”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 5:23 مساءً, 11 نوفمبر 2020 م المناطق_جازان رزقت الزميلة الإعلامية فضة بنت حسين عطيف بصحيفة المناطق بمولودها البكر واتفقت هي وزوجها على تسميته ” نايف “.. جعله الله من مواليد السعادة واقر به عيناي والداه .. والمناطق تهنىء الزميلة بهذه المناسبة سائلين الله له العمر المديد..

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