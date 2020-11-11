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ملك البحرين يكلف ولي العهد سلمان بن حمد رئيسًا لمجلس الوزراء
متابعات الخليج 365- الرياض
أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أمرًا بتكليف ولي العهد الأمير سلمان بن حمد رئيسًا لمجلس الوزراء.
يذكر أن الديوان الملكي في البحرين نعى رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.
وجاء في بيان الديوان الأميري ما يلي:
أمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.
وقد أمر الملك حمد بن عيسى بإعلان الحداد الرسمي أسبوعًا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.
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