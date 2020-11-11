زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب منطقة أم قدير غربي الكويت

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة أم قدير غربي الكويت، وشعر به معظم سكان المحافظات الكويتية.

وأكد مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور عبدالله العنزي، أن الزلزال وقع جنوب غرب الكويت في منطقة (المناقيش- أم قدير) في تمام الساعة 5:56 مساء بتوقيت دولة الكويت على عمق 11كم.