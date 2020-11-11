ملتقى إلكتروني للجودة في التدريب التقني بمكة

2020-11-11

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي - مكة المكرمة

تعقد الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في تمام الساعة الثامنة من صباح غد الخميس 12 نوفمبر عن بعد “الملتقى الإلكتروني للجودة في التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة”.

يأتي ذلك الملتقى تحت شعار “جودتنا بتميز مخرجاتنا” برعاية مدير عام الإدارة فيصل بن عقيل كدسة، ومشاركة مدير عام الإدارة العامة للجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس أسامة بن هاشم الأزهري.

ويعتبر الملتقى امتدادًا للملتقيات والفعاليات التي تشرف عليها إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيًا منها لدعم منشآت التدريب بمحافظات المنطقة وتحقيقًا للتكامل بين أركان العملية التدريبية ووصولًا إلى تدريب أكثر جودة وفاعلية.

وأوضح مدير الملتقى مدير إدارة الجودة بالتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد حامد صائغ، أن إدارة الجودة أصبحت سعي الجميع بهدف تنمية مجالات القيادة والتواصل والمهارات التقنية وإدارة المشاريع، مشيرًا إلى أن الملتقى الذي يتزامن والاحتفاء باليوم العالمي للجودة 2020 يهدف إلى تطوير مهارات تطبيق الجودة، وتزويد المشاركين فيه بالأدوات والمنهجيات التي يستخدمها المهتمين بالجودة، والاطلاع على التجارب الميدانية في المجال.

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وكشف “صائغ” أن الملتقى يستعرض جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الجودة، وأهمية تطبيق الجودة في القطاع الحكومي، وتطبيق معايير الجودة إلكترونيًا، ومكاتب ضبط الجودة بين الواقع والمأمول.

كما يستعرض الملتقى أربع تجارب هامة شهدتها منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة وهي: تجربة الكلية التقنية بجدة في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، والمهارات الاحترافية في الدمج التدريبي بين الحضوري والافتراضي بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وجهود الكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة في مجال الجودة، وجودة الكوادر البشرية في تخصصات السياحة والفندقة بكلية السياحة والفندقة بالطائف، وجهود الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة في مجال الجودة.

يذكر أن الملتقى الذي يشهد مشاركة نخبة من المتخصصين والمدربين والمدربات المهتمين بالجودة يستقبل ضيوفه ومتابعيه ومنحهم شهادات حضور من خلال هذا الرابط .



