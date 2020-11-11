اخبار السعوديه

السفارة في الفلبين تحذر من إعصار أوليسيس

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم السفارة في الفلبين تحذر من إعصار أوليسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-11

السفارة في الفلبين تحذر من إعصار أوليسيس

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت السفارة في مانيلا المواطنين المتواجدين هناك من إعصار أوليسيس الذي من المتوقع أن يشهد تطورًا خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

وأهابت السفارة بالمواطنين السعوديين المتواجدين في جمهورية الفلبين بتوخي الحيطة وأخذ الحذر واتباع الارشادات الصادرة عن السلطات المعنية بشأن الإعصار الذي من المتوقع ان تزداد قوته خلال اليومين القادمين مما يؤدي الى امطار غزيرة ورياح قوية.

وقالت إنه في حالة الطوارئ يرجى التواصل على:
هاتف السفارة: 0063288564444

هاتف شؤون السعوديين الطوارئ: 00639178946464- 00639188073636.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في الفلبين تحذر من إعصار أوليسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا