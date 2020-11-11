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الصحة تجدد التحذير : السجن 10 سنوات عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
أكدت وزارة الصحة السعودية، أن الاعتداء على الممارسين الصحيين لفظيًا أو جسديًا جريمة يعاقب عليها النظام.
وقالت “الصحة” عبر حسابها في موقع “تويتر”: إن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًا أو جسديًا جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
ولفتت “الصحة”، إلى أنه على أي متضرر بإمكانه أخذ حقه من خلال التوجه إلى حقوق وعلاقات المرضى أو الاتصال على الرقم 937.
ومن جهة أُخرى أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 394 حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 14 حالة من الوفيات، وتسجيل421 حالة تعافٍ.
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