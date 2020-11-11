الخضيري يُحذر من هوس الفيتامينات : “أنت أولى بفلوسك”

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

حذّر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من جشع بعض الصيدليات ومبالغتها في أسعار الفيتامينات والمكملات الغذائية، بالرغم من أن ثمنها في المواقع العالمية عبر الإنترنت أقل بأضعاف من أسعارها المحددة في الصيدليات.

Advertisements

وقال الدكتور فهد الخضيري عبر حسابه في موقع “تويتر”: اذا مدح لك الصيدلي، أو البائع لفيتامين أو مكمّل غذائي وقيمته 450 ريالًا أو حتى 200 ريال، فالمسألة فيها (إنَّ) لأن هذا الفيتامين نفسه يُباع في مواقع عالمية للشراء عبر الإنترنت بـ56 ريالًا.

وأضاف الخضيري: “أنت أولى بفلوسك” وإن لم تستطيع الطلب من الإنترنت اطلب عن طريق صديق أو زميل أو وسيط، مؤكدًا على أهمية عدم الاستسلام للجشعين.

وكان مستشفى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض كشف مؤخرًا عن مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية وأضرارها، وقد ينتج عن تناول فيتامين الحديد بكميات كبيرة إلى حالات التسمم.

وأوصى المستشفى بضرورة الالتزام بالجرعات المحددة من الفيتامينات والمكملات الغذائية وتجنب أخذها من غير استشارة الطبيب المختص.

