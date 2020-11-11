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إدانات دولية للعدوان الفاشل على مقبرة غير المسلمين في جدة
مصر والإمارات أكدتا وقوفهما بجانب المملكة لمواجهة الإرهاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدانت الإمارات بشدة الاعتداء الفاشل الجبان الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل، الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين
من جهتها أدانت مصر الهجوم الجبان بأشد العبارات وأعربت عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين؛ كما شددت مجددًا على استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السوية.
وأكدت مصر وقوفها بجانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها.
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